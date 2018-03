arxiu particular

L'Egiba es llueix a la Copa Catalana als Hostalets arxiu particular

Els Hostalets de Balenyà va acollir la primera fase de la Copa Catalana de gimnàstica artística femenina amb la presència de vint gimnastes de l'Egiba. En Via Olímpica, en el nivell 1 (foto), l'equip format per Laia Rose, Júlia Monteagudo i Maria Comalloga (primera individual) va ser primer; en nivell 2, Júlia Garcia, Júlia Sánchez i Clàudia Carretero foren terceres, i en nivell 3, Leire de la Peña (or a la general), Clàudia Navarro i Helena Costa, segones. En base nivell 6, Marta Cano, Glòria Calm i Alba Garcia foren segones; en nivell 8, Gina Combellé, Berta Boixader, Laura Sánchez i Laia Soriano, quartes, i en la mateixa categoria, Carla Pérez, Itziar Gómez, Helena Casimiro i Clara Rivero van acabar cinquenes. La segona fase tindrà lloc al Nou Congost aquest mes de març.