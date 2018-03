L'Igualada Rigat no es vol veure sorprès avui a la pista del cuer Asturhockey

Després de la seva participació a la Copa, l'Igualada Rigat ha tornat a la normalitat tot i que ha pesat en certa forma l'esforç mental i físic d'aquesta competició per eliminatòries, i en la qual els igualadins van arribar de forma meritòria a les semifinals, després d'eliminar el Noia a quarts de final. Precisament el tècnic de l'Igualada Ferran López vol aprofitar el creixement que ha suposat per als seus jugadors la Copa per fer front amb garanties al desplaçament d'avui a Astúries per enfrontar-se a l'Asturhockey (pavelló municipal de Grado a les 20.30 h). L'entrenador dels anoiencs, però, ja ha avisat de la perillositat dels asturians sobretot a casa seva amb l'ajut del seu públic, i amb un joc molt vertical.

L'Asturhockey és el cuer de l'OK Lliga amb vuit punts i només dos partits guanyats. L'Igualada Rigat és ara novè amb 26 punts, a un del Voltregà, que és vuitè.