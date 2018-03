El Manresa rep la Jonquera, un rival vestit amb pell de xai

El Manresa tornarà a posar a prova demà (12 h) la seva irregular capacitat de tirar endavant els partits al Congost davant un rival, La Jonquera, que, malgrat no complir les expectatives creades d'estar lluitant per les posicions capdavanteres, té una plantilla amb un potencial més gran del que indica la seva classificació. Els de l'Alt Empordà ocupen una posició intermèdia (són desens), lluny de les places d'honor, però no tan allunyats del descens.

Els manresans, que recuperen Moha però perden per lesió el davanter Manel Sala, confien en el seu bon moment de forma per derrotar La Jonquera. El tècnic Dani Andreu considera que «la darrera victòria al Congost sobre el Sabadell B crec que farà que no sortim amb pors i dubtes. Ara penso que les sensacions són més bones. El que queda clar és que per fer bons els resultats en els desplaçaments no podem fallar a casa». De la Jonquera, Andreu ha comentat que «el seu objectiu era tornar a Tercera Divisió, però al futbol les coses no surten sempre com un vol. Ara mateix aquest equip no sap on es troba, no sap si per mirar amunt o avall».

En el grup 2 de Primera Catalana, l'Igualada mirarà de refer-se de l'ensopegada de la setmana passada a les Comes amb una victòria al camp del cuer Valls (demà, 16 h); l'equip vallenc no va gua-nyar cap partit a la primera volta i, en canvi, ha fet deu punts en les darreres cinc jornades. L'Igualada encara pensa en la segona plaça de la classificació.