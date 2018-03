Els manresans superen el Prat, que ensopega a la pista de l'Ourense

En els altres tres partits que es van disputar en la jornada d'ahir, el més important per als interessos de l'ICL Manresa va ser el que enfrontava l'Ourense i el Prat i que va acabar amb victòria dels primers per només tres punts de diferència (61-58). Amb aquest resultat, els bagencs se situen segons a la classificació, ja que disposen d'un millor average general que els potablava.

Els catalans van començar manant en un primer quart sense gaire anotació (8-14). En el segon els atacs van millorar, i els visitants es mantenien davant a la mitja part de l'enfrontament (25-30). En el tercer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, i en els darrers deu minuts els locals, que acumulen una gran ratxa de resultats, van donar la volta a l'electrònic i van aconseguir el triomf. Jhornan Zamora i Reginald Johnson, amb 16 i 19 punts, van liderar l'Ourense, mentre que l'interior Emanuel Cate, amb 10 i 10 rebots, va ser el millor dels visitants.

En un altre partit, el Leyma Coruña es va imposar al Càceres per 79-75 en un partit que va ser molt anivellat. Zach Monaghan, amb 18 punts, va ser el més destacat dels gallecs, i Nikola Rakocevic, amb 17, va liderar els visitants. Finalment, el Clavijo, un dels equips de la zona baixa de la taula, va donar la sorpresa i va vèncer per 78-74 el TAU Castelló, que és el sisè classificat. Un parcial de 26-17 en l'últim quart va ser definitiu per al conjunt de Logronyo, que deixa com a cuer provisional el Palma.