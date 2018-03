Àustria i la República Txeca s'enduen l'or a la Copa del Món de snowboardcross FIS a La Molina

Amb un dia assolellat i fred, el dissabte 3 de març l´estació de La Molina ha estat l´escenari de La Copa del Món de snowboardcross a la zona dels Alabaus. La vuitena prova del circuit mundial ha acollit els 32 homes i les 16 dones que es van classificar a les rondes disputades divendres 3 de març, on van participar els 76 millors snowboarders del món.

En aquesta jornada la tensió s'ha viscut fins a la gran final. A partir de les 11.00h del matí els riders han anat baixant les mànegues eliminatòries en grups de quatre pel circuit que inclou peralts, salts i dubbies. Els homes des de vuitens de finals i les dones des de quarts. En ambdues categories s'hi jugaven molt, ja que tan sols queden dues carreres per acabar la temporada, una a Moscú (Rússia) i l´altra a Veysonnaz (Suïssa), per decidir qui es proclamarà campió del circuit de Copa del Món SBX FIS, en categoria masculina i femenina, i s'endurà el Globus de Cristall.

Alessandro Haemmerle s'endú l'or a La Molina

Tècnica, velocitat, estratègia i fins i tot contacte i caigudes és el que s'ha vist en les finals de la categoria masculina, on el vencedor ha estat l´austríac Alessandro Haemmerle. Després d'aquesta victòria, on s'ha endut 1.000 punts, se situa 2n en el circuit amb 4.840 i, per tant, encara té possibilitats d'endur-se el Globus. En acabar la competició ha declarat que "ha estat una competició molt divertida se´n va amb un molt bon sabor de boca de La Molina i encara amb moltes ganes les properes dues proves del circuit: "Me´n vaig de La Molina amb molt bones sensacions i amb moltes ganes de donar-ho tot a Moscou i Veysonnaz", on es disputaran les darreres Copes del Món de la temporada.

El quadre de quatre de la gran final l'han completat el també austríac Hanno Douschan, segon de la prova i 16è del circuit amb 1.675,40 punts. El tercer finalista ha estat l´italià Emanuel Perathoner, que se situà 6è amb 2.548,70 punts.

El francès Pierre Vaultier ha finalitzat sisè en la prova de consolació i continua primer en la general de la Copa del Món de SBX.

Pel que fa a l´equip espanyol, el rider basc Lucas Eguibar de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI), ha aconseguit una merescuda 5a plaça en quedar primer de l´anomenada small final. L´andalús Regino Hernández, bronze en els passats JJOO de PyeongChang´18, i el càntabre Laro Herrero s´han quedat a quarts.

Victòria per a Eva Samkova

La primera plaça ha anat per a la txeca Eva Samkova, aquest resultat la situa sisena provisional en el circuit de la Copa del Món amb 3.160 punts. En finalitzar la prova, s´ha mostrat molt satisfeta amb els resultats en l´exclamar que "ha estat perfecte". I ha continuat: afirmant que "en una carrera en què baixen 4 riders és molt difícil fer-se amb la victòria, però finalment ho he aconseguit. A cada baixada ho he fet millor i millor. Durant tota la competició m´he esforçat moltíssim".

Molt de prop l'ha seguit la francesa Nelly Moenne Loccoz, que s'ha col·locat quarta provisional del circuit de Copa del Món amb 5.540punts. La tercera posició de la gran final l'ha ocupat la també francesa Charlotte Bankes, que es col·loca 3a de la general amb 5.600 punts.

La italiana Michela Moioli no ha aconseguit passar a les semifinals. Tot i això, segueix líder del circuit de Copa del Món amb 6.810 punts.

La Molina, amb la mirada als JJOO

El Secretari General de l'Esport, Gererd Figueras, ha seguit de ben a prop la competició de La Molina i ha explicat que "perquè hi hagi una bona base dels esports d'hivern és bàsic que tinguem ben a prop l'elit i, per això, donem un fort suport institucional a La Molina per tal que als Pirineus es facin proves de la Copa del Món de snowboard FIS".

Figueras ha ponderat que "la Copa del Món FIS ens ajuda a fer créixer la cultura esportiva de neu en el camí que ens hem marcat de cara a tenir uns Jocs Olímpics en un futur". En aquest sentit, el màxim dirigent de l'esport català ha recordat que ha tornat de PyeongChang'18 "amb respostes molt positives, ja que les noves normes del Comitè Olímpic Internacional (COI) permeten que una candidatura olímpica transversal Barcelona-Pirineus sigui molt més factible que fa uns anys i, tot i la situació política, l'esport ha de ser una eina de treball conjunt que ha de fer un projecte guanyador. A més, recordem que ni Barcelona ni el Pirineu Català som novells organitzant esdeveniments d'altíssim nivell i això ens fa un aspirant seriós".

Amb la Copa del Món de snowboard cross FIS celebrada el 2018, La Molina afegeix una prova més en el seu historial. L´any 2017 va acollir la penúltima prova del circuit mundialista, el 2015 es va albergar la prova final del circuit, el 2011 va ser la seu dels Mundials de Snowboard i ja des de l'hivern de 2008 es porten celebrant competicions del circuit de Copa del Món FIS d'aquest esport. La Molina també ha organitzat diverses Copes del Món i els Mundials IPC de snowboard per a atletes amb discapacitat, inclosa la prova de SBX.

Amb la mirada cap al futur, el director de La Molina, Toni Sanmartí, ha declarat la seva voluntat de continuar innovant i millorar el traçat: "L´any que ve volem mirar de tornar a entrar en el calendari de Copa del Món. A més, replantejarem canviar el circuit que hem tingut durant 10 anys, és a dir, el volem transformar en més tècnic i una mica més llarg. De fet, la FS ja fa circuits de 6 riders€ Per tant, amb el nostre responsable, Lluís Breitfuss, mirarem de modificar aquest circuit perquè tornem a estar en el top 10 de circuit de la Copa del Món".

L'esdeveniment ha comptat amb el suport d'un comitè organitzador molt actiu format per treballadors de l´estació, propietat del Grup FGC, la Secretaria General de l'Esport, la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI), la Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH), la Federació Internacional d'Esquí (FIS) i l'ajuntament d'Alp, més d'institucions locals, autonòmiques i estatals.