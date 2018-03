Barça-Atlètic, pols directe per la lliga al Camp Nou

El Barça rep avui l'Altètic de Madrid al Camp Nou (16.15?h) en un pols directe pel títol de lliga amb només cinc punts de diferència entre ambdós equips, després dels darrers empats dels homes d'Ernesto Valverde. Així, els matalassers intentaran reduir encara més la diferència de punts per evitar que els blaugrana augmentin distàncies a la classificació.

No es tracta d'una final perquè quedaran encara onze jornades per disputar, però el resultat serà molt simptomàtic. Si el Barça és capaç de recuperar la seva millor versió i suma els tres punts, aconseguiria un còmode avantatge de vuit punts. L'empat no solucionaria gran cosa i ho deixaria tot obert, mentre que la victòria dels matalassers posaria la lliga en un puny amb la lluita moral guanyada pels matalassers.

El duel també es traslladarà a les banquetes. I és que Valverde encara no ha estat capaç de derrotar Diego Pablo Simeone en els enfrontaments de lliga. Però, d'altra banda, el tècnic matalasser tampoc sap què és guanyar al Camp Nou en el campionat domèstic. Així, ambdós tècnics lluitaran per trencar la seva mala sort i situar elsrespectius equips en el millor lloc possible en acabar el partit.



La gran novetat en la llista de convocats de Valverde és el retorn de Jordi Alba, el millor soci de Leo Messi, després de no disputar el duel contra el Las Palmas per sanció. El lateral esquerre apunta a ser titular i suposa una gran notícia per al quadre blaugrana per afrontar el partit d'avui.

El Barça no tindrà Denis Suárez, Aleix Vidal i Yerry Mina, per decisió tècnica, ni amb Nélson Semedo, lesionat. Això sí, tornarà a disposar de Gerard Piqué en l'eix de la defensa. El central català va descansar contra el Las Palmas i avui, a priori, serà titular, juntament amb Umtiti, a la defensa.

Per la seva banda, l'Altètic es presenta a Barcelona amb l'única baixa de Savic i amb un Griezmann que, més enllà de ser el principal rumor per reforçar el club blaugrana la temporada vinent, es troba en un gran estat de forma. Contra el Sevilla va aconseguir un hat-trick i contra el Leganés, un pòquer que el reafirmen com un dels davanters més en forma de la Primera Divisió.

D'aquesta manera, totes les mirades estaran posades en el duel entre el francès i el crac del Barça, Leo Messi. L'argentí és el màxim golejador de la lliga amb 23 gols, tres més que Luis Suarez i vuit més que Griezmann, així que el gol no hauria de faltar a la cita amb tres dels quatre millors realitzadors del campionat.

Quant al plantejament tàctic, el mig del camp és la principal incògnita del Barça. Veurem si Valverde aposta per Coutinho o, en canvi, per la polivalència i força de Paulinho. I és que l'Altètic podria tornar a poblar el mig del camp amb quatre futbolistes de toc, com són Koke, Gabi, Thomas i Saúl, per intentar robar la pilota als blaugrana. Davant el Sevilla va funcionar i sembla que Simeone apostarà per aquest plantejament. A partir d'aquí, en la davantera hi ha menys dubtes, amb la presència segura de Suárez i Messi al Barça i la de Griezmann i Diego Costa al quadre matalasser