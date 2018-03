El bon joc del Gimnàstic no és suficient per sumar a casa d'un sòlid Mallorca

El joc competitiu i desacomplexat exhibit pel Gimnàstic de Manresa contra el tercer classificat, el potent Mallorca, no va reportar un resultat positiu a l'equip de Ferran Costa, malgrat acumular més mèrits que el seu sòlid oponent.

Els escapulats van afrontar el partit amb fam competitiva i van imposar el seu estil de joc durant una primera meitat en què els deixebles de Julián Robles, tècnic mallorquinista, no van saber contrarrestar la intensitat del joc plantejat pels manresans. Els de Fer-ran Costa van gaudir en aquest primer acte de clares opcions per avançar-se en l'electrònic, però als davanters bagencs els va mancar la precisió necessària per transformar aquestes ocasions, alguna de les quals immillorables.

El guió del matx no va modificar-se de forma substancial a la represa. Almenys fins que un cúmul d'accions desafortunades va propiciar que els illencs adquirissin avantatge en el marcador.

Les relliscades del central escapulat que es dirigia a tallar una acció ofensiva mallorquinista amb avantatge i del porter Gimnàstic, Víctor Cegarra, van ser el nefast preludi del gol transformat per l'oportunista Munar.

El gol encaixat no va enfonsar els futbolistes manresans, que, malgrat enfrontar-se a un equip dotat de dos migcentres experimentats i davanters d'indubtable talent, van reafirmar la seva ambició i van reprendre el domini de la situació, tornant a crear ocasions de gol suficients per empatar, sense aconseguir-ho.

La derrota encaixada pel Lleida a Saragossa, al camp del sorprenent El Olivar (1 a 0), i la del Damm, com a local, per un ajustat 2 a 3 davant el Saragossa, deixen la zona baixa de la taula en idèntica situació, a l'espera del matx entre el Sant Andreu i l'Espanyol que es juga avui (17 hores).