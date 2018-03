El Vilanova porta un tros de la Copa de la Reina al Bages

El Calmar CP Vilanova s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins en derrotar el favorit, l'Hostelcur Gijón, per 1-2. Les garrafines, que són sisenes de la lliga, no partien com a favorites davant d'un conjunt asturià que és segon en la competició de la regularitat i que està més avesat a finals d'aquestes característiques, però el Vilanova va fer bo l'ambient que es va viure a la pista de les Antigues Casernes per endur-se el trofeu.

Una Copa que té una porció del Bages, ja que les jugadores de Sant Vicenç de Castellet Aida Mas, de 18 anys, i Alba Ambrós, de 17, han actuat al partit decisiu i formen part de la plantilla guanyadora. S'han endut la partida sobre l'equip de la igualadina Maria Díez, una de les grans estrelles de l'hoquei estatal i màxima golejadora de la passada lliga, que tampoc no ha fallat i ha anotat un gol.

Remuntada a la represa

Perquè el Gijón, que arribava al partit després d'haver derrotat dissabte el Voltregà de la també igualadina Teresa Bernadas i de l'argentina resident al Bages Adriana Gutiérrez, s'ha avançat en el marcador amb un gol de Díez i semblava que iniciava el seu camí triomfant. Però no ha estat així. Les asturianes no han resolt quan anaven amb avantatge en el marcador i han acabat pagant el cansament del dia anterior a la segona part.

D'aquesta manera, als set minuts de la represa Maria Córdoba ha empatat i ha transmès confiança als aficionats verds, que cada cop animaven més. El gol de la victòria ha arribat a vuit minuts del final, quan l'argentina Daiana Silva ha transformat un llançament de penal. El Gijón ha pressionat i ha intentat que les vilanovines cometessin la desena falta per disposar d'un tir directe, però no ha estat possible i el títol s'ha quedat al Garraf.