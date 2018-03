Dos podis i desqualificació polèmica per als espanyols

Dia de contrastos per a la delegació espanyola ahir als mundials en pista coberta de Birmingham. Dues medalles, una de plata i una de bronze, però indignació i protesta per la desqualificació d'Óscar Husillos, que havia guanyat la final dels 400 metres amb un temps estratosfèric de 44.92, rècord d'Espanya, no només indoor, sinó també comptant les proves a l'aire lliure. Husillos va saber que havia estat desqualificat, en un mundial en què han sovintejat les expulsions, per trepitjar mínimament la línia en el segon revolt de la primera volta, una acció que no li va servir per guanyar cap posició, ni per obtenir avantatge. També va ser desqualificat el segon classificat, el dominicà Luguelín Santos, i l'or va ser per al txec Pavel Maslak, que es va afanyar a dir que tenia gust de bronze perquè «Husillos i Santos han estat avui millor que jo». La delegació espanyola va elevar una protesta que, a l'hora de tancar edició, estava sent considerada.

Abans, les alegries havien arribat pel bronze d'Ana Peleteiro en el triple salt, amb un millor intent de 14,40 metres, rècord personal, només superada per la veneçolana Yulimar Rojas i per la jamaicana Kimberly Williams. També medalla, aquest cop plata, de Saúl Bermúdez en els 800 metres, en una cursa guanyada pel polonès Adam Kszczot i en què Álvaro de Arriba va ser quart.

Al matí, la banyolina Esther Guerrero, deixeble del manresà Joan Lleonart, va quedar última de la seva sèrie en els 800 femenins. De la resta de la jornada va destacar la victòria de Christian Coleman, dels Estats Units, en els 60 metres i de la seva compatriota Kendra Harrison en els 60 tanques. L'etíop que entrena a Sabadell Genzebe Dibaba es va imposar en els 1.500 metres. En la prova masculina dels 3.000 metres, avui pot caure una altra medalla per a l'equip estatal, amb el palamosí Adel Mechaal en els 3.000 metres.