Dues dianes de Bars permeten a l'Igualada Rigat posar fi a la resistència de l'Asturhockey

L'Igualada Rigat va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la pista del cuer, l'Asturhockey, al qual es va imposar per un resultat final de 1-4. El partit no va ser tant senzill com s'esperaven els anoiencs, que van anar de menys a més.

En els primers minuts, els locals van jugar molt còmodes i van portar el duel sota control. Tot i això, qui va marcar va ser el conjunt dirigit per Ferran López, quan Teti Vives va transformar un penal al minut 18. Amb el 0-1 es va arribar al descans.

A l'inici de la segona meitat Oriol Vives va fer el segon dels igualadins, que van començar a respirar. Tot i així, hi va haver uns minuts de patiment per als visitants, ja que Pedro González va aprofitar una acció individual per retallar distàncies al minut 30. Llavors, la tensió es va disparar damunt la pista, però Roger Bars va posar les coses al seu lloc amb dues dianes encadenades als minuts 39 i 40: el primer d'un xut directe i el segon fruit d'una rematada després de que Candanedo hagués aturat el xut de Vives. Els asturians ja no tenien gaire forces i van acabar caient.