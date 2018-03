El Gijón de Maria Díez i el Vilanova d'Ambròs i Mas disputaran la final

L'Hostelcur Gijón, amb la golejadora Maria Díez a les seves files, i el Calmar CP Vilanova, el conjunt amfitrió, amb les santvicentines Aida Mas i Alba Ambròs, disputaran avui (16 hores, Esport3) la final de la Copa de la Reina femenina. En tots dos casos, la resolució de les semifinals va arribar en partits molt igualats que es van resoldre per penals i per un gol de diferència, respectivament.

En la final avançada, el Voltregà i el Gijón, els dos finalistes de la passada Lliga Europea, van empatar (3-3). Sara González va avançar les asturianes i, abans del descans, va igualar Natasha Lee. El partit va ser trepidant. Berta Tarrida va marcar el 2-1 per al Voltregà, però Maria Díez va empatar abans que Marta González fes el 2-3. Només 48 segons abans del final, Aina Arxé va portar el partit a la pròrroga, en què no hi va haver gols. En els penals, la igualadina Teresa Bernadas va aturar tres penals pel Voltregà però no va poder impedir que Maria Díez anotés l'últim i donés l'accés a la final al seu equip.

En l'altra semifinal, el Calmar Vilanova de Mas i Ambròs va haver-ho de fiar tot a un gol de Maria Figuerola quan faltava 1.11 per al final de la primera meitat per arribar a la final i intentar, avui ,donar la sorpresa.