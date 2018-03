El Girona assalta Vila-real i segueix somiant en Europa

El somni europeu del Girona segueix viu després de destrossar el Vila-real (0-2) a l'estadi de la Ceràmica. Amb aquest resultat, l'equip de Machín se situa a només un punt dels jugadors de la Plana.

El Girona no va abandonar el patró d'asfixiar el rival des del primer minut i va sotmetre el Vila-real des del xiulet inicial. En el minut 16, Pere Pons va recuperar la pilota i la centrada de Borja va permetre a Stuani obrir el marcador (0-1), en el que és el catorzè gol de l'uruguaià en aquesta lliga, el setè amb el cap.

Abans de la mitja hora, el Girona va haver de substituir Carles Planas per una lesió muscular. Mojica va entrar al seu lloc. El Vila-real, a partir d'aquí, es va fer amo de la pilota i l'única ocasió de la primera part la va tenir Pablo Fornals en el minut 27. El conjunt local va demanar penal en dues jugades que l'àrbitre González Fuertes va deixar seguir. Bacca també ho va intentar abans d'acabar la primera part, però la rematada va ser molt defectuosa.

En la segona part, el conjunt de la Plana va buscar l'empat a la desesperada. El primer a intentar-ho va ser Pablo Fornals, però Bono va enviar la pilota a còrner. Abans del quart d'hora, Bacca va disposar d'una ocasió, però el seu xut amb l'esquerra també el va rebutjar el porter marroquí.

El Vila-real va seguir molt enfadat amb l'àrbitre i va tornar a reclamar penal per unes possibles mans de Juanpe. La més clara la va tenir Roberto Soriano en un llançament que es va enverinar i que Bono va rebutjar a mà canviada. Quan el Girona treia aigua del vaixell com podia, un contraatac letal dels gironins el va culminar el Choco Lozano amb un gol antològic per l'escaire en el minut 80 (0-2). El jugador hondureny encara va disposar d'una altra oportunitat, però el resultat ja no es va moure.

Amb aquest triomf, els gironins fan història i es converteixen en l'equip debutant a Primera Divisió que aconsegueix més aviat, a la jornada 27, els 40 punts que virtualment assegurarien la permanència.