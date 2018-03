La Juventus supera la Lazio i el Nàpols cau amb la Roma

La jornada d'ahir va ser una de les més rellevants del que portem de temporada a la lliga italiana. I és que els dos candidats al títol, el Nàpols i la Juventus, s'enfrontaven als dos equips romans, la Roma i la Lazio, respectivament. Els torinesos van fer la seva feina i van vèncer per 0-1, mentre que els napolitans van caure al seu estadi per 2-4. Amb aquests resultats, el conjunt dirigit per Massimiliano Allegri, que dimecres es juga l'accés als quarts de final de la Lliga de Campions davant el Tottenham, se situa un sol punt per sota el seu màxim rival i amb un partit pendent, el que han de jugar a casa davant l'Atalanta, el proper dimecres 14 de març a partir de les sis de la tarda.

La Juventus va haver d'esperar al minut 93 per endur-se el triomf del camp de la Lazio, quan l'argentí Paulo Dybala, que no marcava des del desembre, va fer la diana de la victòria. Més mogut va ser el matx a l'estadi San Paolo de Nàpols. Els locals es van avançar ben d'hora, al minut sis, amb un gol d'Insigne. Un minut després, el turc Ünder va empatar per als romans i al 26 Dzeko els va posar per davant en l'electrònic. A la segona meitat, de nou Dzeko va marcar i ,poc després, Perotti va establir l'1-4. Només Mertens, amb una diana al 92, va ser capaç de retallar distàncies i situar el 2-4 definitiu. Finalment, l'Spal va sortir provisionalment dels llocs de descens després de sumar la segona victòria seguida, davant un Bolonya que va tenir un jugador menys des del minut 10.