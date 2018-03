Kilian Jornet guanya la primera etapa de la prestigiosa Altitoy

El ceretà Kilian Jornet va imposar-se, ahir, en l'etapa inicial de la reputada onzena edició de l'Altitoy-Ternua, una prova d'esquí de muntanya per parelles que forma part del circuit francès de l'especialitat, La Grande Course.

La competició va disputar-se a l'estació d'esquí de Barèges, als Alps francesos. La parella integrada per Jornet i l'austríac Jakob Herrmann, reconegut especialista en proves d'esquí de muntanya, era la gran favorita en categoria masculina per vèncer en un circuit de 22 km, dels quals 2,2 eren en pujada. El duet va ratificar les previsions i va guanyar signant un temps de 2 h i 27'. La segona posició va correspondre a la parella formada per Bon Mardion i Gachet, mentre el duet Boscacci-Naguet va assolir el tercer lloc. Jornet i Herrmann van destacar la dificultat de l'últim tram de baixada, ja que la neu estava del tot gelada.

En fèmines, les catalanes Mireia Miró i Marta García van ser terceres, només per darrere de les guanyadores, les italianes Katia Tomatis i Alba de Silvestro, i de la suïssa Jennifer Fietcher i la francesa Axelle Mollaret, segones.

Avui es disputarà la segona i definitiva etapa de l'Altitoy-Ternua d'enguany. Les previsions assenyalen que els esquiadors hauran d'afrontar-la en unes condicions meterorològiques adverses.