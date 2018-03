L'ICL s'hi posa deu minuts massa tard

La victòria de l'ICL Manresa de divendres a Osca va ser el paradigma d'un tipus de partit que els manresans han fet diverses vegades en el decurs d'aquesta temporada i va seguir una tendència que s'ha fet més evident el darrer mes i mig. L'equip d'Aleix Duran no comença bé els partits, amb més o menys diferència contrària, i ha de remar durant força estona per recuperar la distància perduda.

A Osca, com abans a Sant Joan Despí, a Lleida o contra l'Araberri, tant a casa com a fora, s'ha pogut arreglar i s'han guanyat els partits. Però en altres oportunitats aquests dèficits de sortida, sobretot centrats en el primer quart, no han pogut ser solventats i l'equip ho ha pagat. Les xifres parlen clar i demostren que els primers deu minuts de l'ICL són els pitjors i que, curiosament, els tercers quarts, quan l'equip s'ha acabat de reunir al vestidor i ha rebut indicacions del cos tècnic, són els que han donat millor resultat.



Més perduts que guanyats

Així, l'anàlisi explica que dels 26 partits disputats fins ara, comptant la Copa de la Princesa, l'ICL només ha estat capaç de guanyar 10 primers quarts i n'ha perdut un total de 14 ,amb dos empats. I les xifres encara són més evidents si agafem com a referència els deu partits que ja s'han jugat aquest 2018, des del disputat a la pista del Lleida. En vuit d'ells es va acabar el primer quart perdent i només en dos casos, amb la gran sortida a Castelló (1-14 a favor) i a casa contra el Palència, s'ha capgirat aquesta dinàmica.

Curiosament, la diferència contrària de dotze punts contra el Levitec Osca és la mateixa, però al revés, que l'aconseguida davant dels aragonesos a la primera volta i és el dèficit més gran de tota la temporada. En els segons quarts la cosa millora. Dels 26 se n'han guanyat 16 i en cinc casos han servit per capgirar resultats contraris fins al final del primer quart. Quan s'ha acabat la primera part, l'ICL guanyava 15 dels 26 partits, malgrat que hi ha hagut segons períodes especialment sagnants. En concret, han estat dos, els dos a la pista del Breogán, amb derrotes per 19 i 18 punts, respectivament. Si agafem els onze darrers partits, els primers del 2018, en aquest cas trobem vuit victòries i només tres derrotes parcials.



Tercers quarts magnífics

La dada positiva d'aquest anàlisi arriba al tercer quart. Dels 26 partits se n'han guanyat 19 i dels últims onze només se n'han perdut dos, a Càceres i a Castelló, tot i que aquest darrer partit es va guanyar. Aquesta xifra pot demostrar que el cos tècnic manresà és capaç d'analitzar bé els partits a la mitja part i donar consignes adequades als jugadors per tornar a la pista tenint en compte què s'ha vist en els primers vint minuts. En aquest període s'han cimentat victòries, com contra el Barça B a domicili o les tres seguides del final del 2017 davant de l'Ourense, el Valladolid i el CB Prat. També va servir per reduir la diferència a Osca.

Pel que fa als darrers quarts, també hi ha xifres favorables, tot i que queden desvirtuades en alguns casos, ja que alguns partits estaven sentenciats. Tot i això, el balanç de les segones meitats (tercers i quarts períodes) també és molt favorable, amb 18 triomfs en 26 partits. L'ICL, per tant, s'hi hauria de posar deu minuts abans per no haver de patir tant.