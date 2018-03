L'Oviedo s'enganxa al grup de dalt i el Palma s'acosta als llocs de salvació

L'equip que s'ha reforçat més en el mercat de fitxatges que s'ha tancat aquesta setmana, l'Unión Financiera Oviedo, va derrotar per un curt marge un Actel Força Lleida que va entrar dominant en el darrer quart però que va ser vençut en uns darrers minuts en què no va ser capaç de capgirar el marcador quan els asturians es van posar davant.

El partit va ser igualat, amb avantatge local a la primera meitat, però 28 punts anotats pel conjunt de Borja Comenge al tercer període van permetre que entrés al darrer quart amb dos punts de diferència a favor. En el tram final, els punts d'Olaizola van permetre que els visitants situessin un amenaçador 61-60, però els tirs lliures de Belemene i Geks van lligar el triomf local. El congolès va anotar 12 punts i el manresà Miquel Feliu no en va fer cap.

En la lluita pel descens, l'Iberostar Palma va evitar quedar en la darrera posició en solitari i va respondre a la victòria de divendres del Clavijo amb una d'importantíssima sobre el Barça B gràcies a un gran quart final. El filial guanyava per deu punts a la mitja part (38-48), però un parcial de 20-5 va posar davant els illencs, que ja van mantenir les distàncies fins al final. La parella formada per Huertas i Tomàs, amb 21 i 18 punts, respectivament, va ser decisiva. Quant als visitants, 15 d'Aleix Font i 14 de l'ucraïnès Gerun.

Abans, l'Araberri va passar davant del Valladolid en un altre partit equilibrat. Wintering va anotar els punts del 83-81 definitiu a 22 segons per al final i De la Fuente va disposar de dos tirs lliures per empatar a falta de 2 segons, pero va fallar el primer, va tirar a errar el segon i Araujo va retenir el rebot i la victòria per als bascos. Aquests dos van ser els màxims anotadors, Wintering amb 17 punts i De la Fuente amb 16.

Avui es disputen els partits dels dos principals rivals de l'ICL Manresa, en els dos casos a les sis de la tarda. El Breogán, invicte al Pazo dos Deportes, rep un revitalitzat Palència des de l'arribada del nou tècnic Alejandro Martínez. Per la seva banda, el Melilla juga a la pista del Sammic amb la intenció de no quedar despenjat del segon lloc.