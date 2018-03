Els 10 i 5 km urbans de Berga compaginen un luxós cartell amb l'esport participatiu

La reeixida sisena edició dels 10 i 5 km urbans de Berga va tornar a aplegar una munió d'aficionats i curiosos al centre de la capital del Berguedà. La lleu baixada de participació –durant la setmana, el mal temps va fer enrere molts participants– que va registrar la prova va veure's compensada pel prestigi i la quantitat d'atletes d'elit participants. A més, les sis curses per a nens i nenes que integraven l'edició d'enguany de la Urban Kids van aplegar dos centenars de joves atletes als circuits del parc dels Soldats.

El favorit en la cursa de 10 km, pel que fa a la categoria masculina, l'andorrà Toni Bernadó, va fer bons els pronòstics i va imposar-se amb un temps de 33' i 8'', quaranta-sis segons menys que el segon classificat. Bernadó ja en va ser el guanyador l'any passat.

Com en la darrera edició, els corredors Guillem Fernández Bruch i Xavi Tomasa van completar el podi, però enguany es van intercanviar el lloc assolit ara fa un any. Xavi Tomasa va creuar la línia d'arribada en segon lloc, amb un registre de 33' i 54'', mentre Guillem Fernández Bruch va signar la tercera posició, en emprar 34' i 23'' per completar el recorregut.

Pel que fa a les fèmines, la guanyadora va ser l'atleta local Anna García, qui va deixar palès el seu bon moment de forma amb un meritori temps de 41' i 2''. El segon graó del podi va ser per a Núria Pubill, qui va creuar la línia d'arribada només vint-i-quatre segons després que García, mentre que la també berguedana i guanyadora l'any passat, Vanesa Chirveches, va ser tercera, amb una marca de 42' i 7''.

Nou rècord en la cursa de 5 km

En la prova de 5 km, el guanyador va ser l'atleta del FC Barcelona El Mehdi Aboujanah, amb un registre estratosfèric: 15' i 16''. Amb aquest temps, el blaugrana va establir un nou rècord històric de la cursa. Fins ahir, el millor temps era l'assolit l'any 2013 per Marc Alcalá (15' i 19''). Darrere Aboujanah va situar-se el santpedorenc Marc Valdés, qui va consumir cinquanta-set segons més que el blaugrana (16' i 13''), seguit a dotze segons pel local Carles Cort.

En categoria femenina es va viure un duel apassionant entre Dayana Huerta i Núria Cascante. La cubana va vèncer ara fa un any i, lògicament, era una de les grans favorites, mentre la berguedana volia certificar que és l'atleta més en forma de la comarca. Finalment, Núria Cascante va vèncer amb un temps de 18' i 17'', només doze segons menys que els emprats per Huerta. La berguedana Ester Reguant va ser tercera, amb una marca de 19' i 58''. Amb aquest temps, Cascante va signar la seva millor marca personal de la distància i va establir un nou rècord del club organitzador, els Joves Atletes de Berga.