El Berga sentencia el Folgueroles en dues accions a pilota aturada

Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat i sense gaires ocasions de gol. Els berguedans van inaugurar el marcador en una jugada d'estrategia de córner, definida per Torner a mitjan de la primera meitat. Amb aquest mínim favorable per als de casa es va arribar al descans. A la represa la dinàmica no va canviar, les defenses van continuar imposant-se als atacs i no es van veure ocasions clares de gol. El Folgueroles va empatar al minut 60, gràcies també a l'estrategia, en una falta lateral. Els jugadors de Joan Prat no van acusar el gol i nou minuts més tard van tornar a posar-se per davant en el marcador en una jugada d'estrategia. El local Carles Blanch va aprofitar una falta lateral per fer el 2-1.

En el tram final els jugadors visitants van pressionar molt per intentar empatar però van topar amb una sòlida i forta defensa berguedana que no va patir en cap moment i que va saber mantenir les distàncies per sumar els tres punts. En la propera jornada de la competició l'equip entrenat per Joan Prat visitarà el camp del cuer Bellavista Milán.