Dani Andreu: «Aquest cop tinc la sensació que hem regalat el partit»

?L'entrenador del Manresa va mostrar-se ahir crític amb el seu equip. Després de perdre, Dani Andreu va dir que «tinc la sensació que hem regalat el partit. Javi López ha tingut el 2 a 0 i després hem donat moltes facilitats en els dos gols. Crec que els jugadors tenen la síndrome del Congost. Arran de l'empat hem començat a tenir dubtes, la reacció ha estat dolenta, amb inseguretats, sense confiança i amb impotència. A un equip el poden empatar, és clar, però després has de creure en les teves possibilitats, has de refer-te si vols ser campió». Ara, la Grama està a vuit punts. Tot i això, Andreu no canvia el seu objectiu: «Mentre matemàticament sigui possible no canviaré la meta, però fa falta que l'equip també ho tingui clar. La llàstima és que tením els dos golejadors lesionats».