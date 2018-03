El Gironella perd en un final fatídic davant d'un OAR Vic molt lluitador

El Gironella va perdre una bona oportunitat per la salvació, després de caure per la mínima i amb remuntada agònica en el tram final davant de l'OAR Vic, rival directe per la permanència. El conjunt local va inaugurar el marcador a mitjan de la primera meitat gràcies a Santmartí.

Els jugadors viguetans no van abaixar els braços i van lluitar fins al darrer moment per intentar sumar algun punt. Els últims cinc minuts de partit van ser un autèntic desastre per al conjunt berguedà, que va veure com els rivals capgiraven el marcador i s'emportaven els tres punts de Gironella.