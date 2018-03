El Joanenc treu petroli d'un camp difícil i es manté en estat de gràcia

El Joanenc va sumar el vuitè triomf consecutiu, en un camp molt complicat, com és el del Borgonyà, equip que ha cedit pocs punts com a local. El matx, però, no va començar bé per als bagencs, ja que els locals va sortir intensos i es van avançar.

El conjunt de Marc Viladrich no va tardar a reaccionar i mitjançant l'atac per les bandes va capgirar el marcador, amb tres gols pràcticament consecutius. A la segona part, els locals van fer un pas endavant en els primers minuts, però novament els canvis des de la banqueta santjoanenca van permetre mantenir el resultat.