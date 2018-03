El júnior manresà perd a la pista de l'Hospitalet i eixampla la mala ratxa

El Catalana Occident júnior no es retroba amb la victòria després de caure derrotat a la pista del CB L'Hospitalet per un mínim 92-90.

Després d'haver encaixat tres derrotes consecutives, el Manresa va iniciar el duel amb màxima intensitat, va imposart el ritme del partit i va controlar el marcador. L'equip va mostrar un bon nivell de bàsquet, va recuperar l'encert i va estar molt fort de mentalitat. Així doncs, va finalitzar el primer període amb un ampli 15-35 que posava les coses de cara per al conjunt del Bages.

Amb l'arrencada del segon quart, l'Hospitalet va trobar l'encert ofensiu, va retallar distàncies i va entrar dins el matx. Diversos errors manresans i accions de mèrit dels locals durant els darrers minuts del quart van deixar el Catalana Occident només sis punts per sobre, resultat que no feia jústicia a la mitja part (47-53).

A la represa, els manresans van sortir freds, no van trobar el to necessari i van perdre l'encert de cara a cistella. D'aquesta manera, els locals van mantenir-se intensos i van ser capaços de capgirar el marcador per tal d'encarar l'últim tram de partit amb un petit avantatge de 4 punts (73-69).

Tot s'havia de decidir al darrer quart. Els manresans necessitaven la victòria per posar fi a la mala dinàmica, els de l'Hospitalet es trobaven valents i prou hàbils per aconseguir el trimof. La lluita dels manresans havia de valer per capgirar el marcador, però novament el poc encert dels bagencs des de la línia del tir lliure va acabar condicionant la quarta derrota consecutiva (92-90).