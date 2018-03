L'Avià B perdona l'empat a un efectiu Manresa B

L'Avià va deixar escapar els punts en un duel molt igualat amb el CE Manresa B que es va decidir per l'efectivitat blanc-i-vermella.

Al minut 22,en la primera arribada manresana, els visitants es van avançar amb un gol de Darío Jiménez, que va rematar una pilota centrada des de la banda dreta al segon pal. Cinc minuts més tard, Carlos Pérez va fer el segon gol en un xut de falta directa.

Els avianesos no van defallir, tot i el marcador advers, i van fer un pas endavant en els darrers minuts del primer temps. Així, al 40 de joc, Gragés va retallar diferències en una jugada trenada que va acabar amb un xut creuat del davanater després d'internar-se entre dos defenses.

A la represa, l'Avià B es va fer amb el control del partit. Els manresans van optar per un sistema més defensiu i es van preocupar de no encaixar el gol de l'empat. En els darrers minuts, els locals estaven arribant en tromba i en una d'aquestes jugades l'àrbitre va assenyalar penal en contra del Manresa B. Tot i això, l'equip de Xavi Ortega va fallar el penal per una gran aturada Xavier Sabaté.

El proper rival de l'Avià B serà la Pirinaica i el Manresa B s'enfrontarà al Navàs.