L'Igualada no té encert i cau al camp del cuer

Derrota inesperada la que ahir va patir l'Igualada al camp del cuer Valls. La intensitat en el joc dels locals i la falta d'encert en els metres finals van condemnar els igualadins, que s'allunyen de les posicions capdavanetres després de perdre dos partits seguits.

Els locals jugaven molt endarrerits i l'Igualada tenia el domini. En la primera part, Martí i Seydou van disposar de bones ocasions , però en una acció aïllada, pràcticament al descans, Matthew va marcar per als locals en una acció que es va reclamar falta sobre el porter igualadí Dani. A la represa, l'Igualada va intensificar el ritme del joc però el Valls el trencava amb faltes reiterades. En els darrers mnuts, els de Mestre van tenir les millors ocasions però la pilota no va entrar. Diumenge, visita del Vista Alegre a les Comes.