El Manresa juvenil no sap aprofitar les oportunitats

El CE Manresa juvenil va encaixar una nova derrota al Nou Congost després de perdre 1-3 davant el Damm B, en un partit on els deixebles d'Andreu Peralta no van saber aprofitar les oportunitats per marcar i van acabar cedint en el tram definitiu.

El conjunt visitant va saltar més intens en els primers compassos del partit i, ja en el minut 19, el Damm B va aconseguir inaugurar el marcador. Aitor va aprofitar una rematada de cap tot sol dins de l'àrea manresana per posar el 0-1. Abans d'arribar a la mitja part, ambdós equips van tenir un intercanvi d'oportunitats, però sense encert. Amb aquest mínim favorable al fort Damm es va arribar al descans. A la represa els manresans van sortir millor i van buscar amb insistència el gol de l'empat. Gargallo va estar a punt d'empatar però la seva rematada va ser rebutjada amb el peu pel porter Eric. La recompensa al domini local arribaria amb gol de Bellido al minut 59, 1-1.

Sis minuts més tard, Alsina va gaudir d'una excel·lent ocasió per posar el seu equip per endavant, però el seu xut va sortir lleugerament desviat a la dreta de la porteria visitant. En ple domini manresà va arribar l'1-2. Padilla va rematar després d'un rebuig dins de l'àrea i va posar el Damm B per davant en el marcador, 1-2.

A deu minuts del final, els jugadors visitantas van aprofitar una falta a la frontal per sentenciar els tres punts, 1-3. La setmana vinent el Manresa juvenil visitarà el Gimnàstic de Tarragona B.