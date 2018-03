El Melilla s'allunya a dos partits de l'ICL després de caure amb el Sammic

Jornada rodona per a l'ICL Manresa, que divendres assaltava la segona posició amb un triomf sumat amb molt de patiment a Osca, combinat amb la derrota del Prat a Ourense. I ahir van acompanyar la resta de resultats dels rivals directes: el líder Breogán va perdre a casa i queda a només dos partits de l'ICL abans de visitar el Nou Congost; i el Melilla va ensopegar en la seva visita a la pista del Sammic i s'allunya a dos partits dels manresans.

Després de signar un gran primer quart (8-22), el Melilla va anar perdent pistonada davant un Sammic que lluita per allunyar-se del descens. Els bascos, molt combatius a la seva pista, van frenar l'atac dels melillencs en els tres quarts següents i es van endur un triomf tant vital per a la seva permanència com important per a les aspiracions de l'ICL.

Els manresans veuen com un dels seus rivals directes queda enrere: el Melilla, que tenia un calendari força favorable en aquest tram final de curs (sis partits a casa en deu jornades), veu frenada la seva inèrcia per lluitar per la segona posició, la que dóna el factor pista a favor en tots els play-off. Aquest lloc de privilegi és pel qual pugnen ara mateix l'ICL i el Prat, que s'enfrontaran en la penúltima jornada de lliga regular.