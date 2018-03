El Puig-reig planta cara al Can Parellada però cau derrotat

El Puig-reig va oferir una imatge molt digna davant el tercer classificat de la lliga, el Can Parellada.

Els homes de Martí Casafont van encaixar el gol dels terrassencs al minut 34, en una acció de córner. A la represa, els locals van sortir a l'atac i van empatar el matx amb un gol de Nil Raïch en jugada assajada.

En els darrers minuts del partit, el Puig-reig estava totalment bolcat a l'atac i dominava, però, en una nova jugada a pilota aturada, el Can Parellada feia el gol de la victòria. Els locals no van tenir més temps per empatar.