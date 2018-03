La Salle és capaç de plantar cara fins al final davant el tercer classificat, el Sant Gervasi

La Salle Manresa va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la pista del tercer classificat, el Sant Gervasi, que es va imposar per un resultat de 73-70. En el primer quart, el conjunt de Mollet del Vallès va estar molt encertat en el llançament exterior (va anotar cinc triples) i va agafar cinc punts de marge (22-17). En el segon, els manresans van remuntar i van arribar al descans per davant (37-43). A la represa els locals van pressionar en defensa i van agafar deu punts de renda, però els bagencs no es van rendir i van estar a punt de forçar la pròrroga.