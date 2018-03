El Vilanova porta un tros de Copa al Bages

El Calmar CP Vilanova es va proclamar campió de la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins en derrotar el favorit, l'Hostelcur Gijón, per 1-2. Les garrafenques, que són sisenes a la lliga, no partien com a favorites davant d'un conjunt asturià que és segon en la competició de la regularitat i que està més avesat a finals d'aquestes característiques, però el Vilanova va fer bo l'ambient que es va viure a la pista de les Antigues Casernes per endur-se el trofeu.

Una Copa que té una porció del Bages, ja que les jugadores de Sant Vicenç de Castellet Aida Mas, de 18 anys, i Alba Ambrós, de 17, van actuar ahir al partit decisiu i formen part de la plantilla guanyadora. Van endur-se la partida sobre l'equip de la igualadina Maria Díez, una de les grans estrelles de l'hoquei estatal i màxima golejadora de la lliga passada, que ahir tampoc no va fallar i va anotar en una oportunitat.



Remuntada a la represa

Perquè el Gijón, que arribava al partit després d'haver derrotat el dia anterior el Voltregà de la també igualadina Teresa Bernadas i de l'argentina resident al Bages Adriana Gutiérrez, es va avançar en el marcador amb un gol de Díez, que semblava que iniciava el seu camí triomfant. Però no va ser així. Les asturianes no van resoldre quan anaven amb avantatge en el marcador i van acabar pagant el cansament del dia anterior a la segona part.

D'aquesta manera, als set minuts de la represa, Maria Córdoba va empatar i va infondre confiança als aficionats verds, que cada cop animaven més. El gol de la victòria va arribar a vuit minuts del final, quan l'argentina Daiana Silva va transformar un llançament de penal. El Gijón va pressionar i va intentar que les vilanovines cometessin la desena falta per disposar d'un tir directe, però no va ser possible i el títol es va quedar al Garraf.