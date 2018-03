Bombers amb causa farà una cursa solidària al Berguedà per a programes d'infància

La Cursa de Muntanya Bombers amb causa, Memorial Rafa Arnabat, complirà els dies 5 i 6 de maig la seva segona edició, i ho farà, com en la primera, al Berguedà. Així, Sant Jordi de Cercs acollirà un any més aquest esdeveniment esportiu. La cursa d'enguany vol ser un homenatge a Rafa Arnabat com un dels impulsors del calendari solidari Bombers amb causa i per la seva tasca dins el cos de Bombers de la Generalitat. A més, els beneficis de la prova es destinaran a una beca d'investigació en malalties maternoinfantils i programes socials d'atenció a la infància en risc a Sant Joan de Déu de Barcelona, en el marc del mateix projecte de Bombers amb causa.

La cursa es va presentar a l'ajuntament de Cercs amb la presència de alcalde, Jesús Calderer, el director general de la DGPEIS, Juli Gendrau, el director de l'Obra Social Sant Joan de Déu, Oriol Bota, i els bombers organitzadors de la cursa, Albert Corominas i Óscar Sánchez, entre d'altres. La prova, que té la col·laboració de l'Ajuntament de Cercs, tindrà dues modalitats, la cursa infantil i la d'adults.

El dissabte 5 de maig, els corredors més joves tindran les seves curses infantils gratuïtes amb diferents distàncies segons l'edat. La cursa per a adults es farà el diumenge 6 de maig i tindrà dues distàncies, una de 25 km amb 1.440 metres de desnivell i una altra de 10 km (també es podrà fer caminant) amb 597 metres de desnivell. Hi ha previstes també activitats paral·leles per als acompa-nyants dels corredors com ara jocs per als més petits, xerrades, rutes culturals per Cercs, etc.

Les inscripcions per participar en aquesta Cursa de Muntanya Bombers amb causa es podran fer fins al 3 de maig a través del web: cursamuntanyabombersamcausa.org. Les persones que no vulguin córrer però estiguin interessades a fer la seva aportació econòmica poden optar pel dorsal zero i l'import de la inscripció es destinarà igualment a la iniciativa solidària esmentada.