El CE Manresa infantil suma un treballat empat

Els manresans van saber patir per aconseguir un valuós punt arxiu/Jordi Biel

El CE Manresa infantil va aconseguir un valuós punt davant del complicat Damm, però insuficient per a la seva lluita per salvar la categoria. El conjunt local va disputar un partit molt treballat i va saber aguantar les envestides dels visitants per endur-se un punt.

Ambdós equips van jugar una primera meitat molt anivellada en què les defenses es van imposar als atacs i cap equip va ser capaç de perforar la porteria contrària. A la represa els visitants van pressionar més però van topar amb una sòlida defensa manresana que va saber mantenir la porteria a zero gols per acabar empatant.