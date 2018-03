El club repartirà 4.000 samarretes per tenyir les grades de vermell i anima a omplir el pavelló

L'ICL Manresa repartirà aquest diumenge 4.000 samarretes entre els seus aficionats per rebre el líder de la LEB Or, el Breogán (19 h), en un partit vital. Els manresans són a dues victòries dels gallecs, a qui volen acostar-se per no descartar encara acabar primers la lliga regular: una posició que té premi, ja que assegura l'ascens directe a la lliga ACB, sense la necessitat de jugar els play-off.

Per aquest motiu, el club vol que els aficionats es posin la samarreta i crear així un efecte d'uniformitat a tot el pavelló, com va passar a Lugo en la final de la Copa de la Princesa que va enfrontar els dos equips a principi de febrer: les grades es van tenyir de blau cel, el color del Breogán.

Des del club es recomana a tots els aficionats «que vulguin assegurar-se tenir una samarreta que vagin amb temps al Nou Congost». A més, també aconsellen «posar-se la samarreta ja abans del partit per tenyir tota la grada de vermell».

A més de l'al·licient d'endur-se una samarreta vermella, el club també ha fet una crida per omplir el pavelló recordant als abonats que tenen tres entrades extra a la seva disposició al llarg de la temporada. Els interessats per aquest partit, les poden passar a buscar a les oficines del club.