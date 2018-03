La històrica reivindicació de millora de l'accés al Nou Estadi ja és un fet

S´ha acabat la pols, el fang, les incomoditats per als usuaris del Nou Estadi del Congost, una instal·lació bàsicament utilitzada pels equips de futbol del CE Manresa i pels clubs que la visiten en les diverses competicions cada cap de setmana. Aquest és un dels equipaments esportius més utilitzats i es calcula que són uns 95.000 usos anuals. La millora del seu accés era una reivindicació de fa molts anys i ara ha vist la llum. L´obra, que es va començar a fer a finals de l´any passat, s´emmarca en el pla de xoc de l´espai urbà previst pel 2017.

Ahir, l´alcalde Valentí Junyent, acompanyat del regidor Jordi Serracanta i dels directius del CE Manresa, el seu president José Luis Correa, Lluïsa Tulleuda i Josep Piqueres, van presentar in-situ, els resultat dels treballs de millora que s´hi han fet i que fa uns dies que ja es poden utilitzar.

L´alcalde Valentí Junyent va assegurar estar «molt content d´aquesta millora perquè ja s´havia de dur a terme quan jo era regidor d´esports fa uns tres anys i no va poder ser. La bona feina que està fent el CE Manresa, amb un president que ho dona tot i més, mereixia una resposta per part de l´Ajuntament; crec, a més, que ha quedat molt bé». Jordi Serracanta recordava que «la feina constant i diària de l´entitat topava amb el mal estat dels seus accessos, tenint en compte els 2.500 usos setmanals. Quan parlava amb la gent del CE Manresa sempre sortia aquesta demanda i ara és una realitat. Aquest mateix any contemplem també millorar els lavabos del camp de futbol, que ja estan molt justos; aquest és un nou compromís amb l´entitat» José Luis Correa admetia que «fa set anys que estem al club i des dels primers dies ja es parlava d´aquesta reivindicació que per circumstàncies no s´ha pogut dur a terme fins ara. L´important és que els objectius es compleixin tot i que a vegades hem de tenir paciència fins arribar-hi. En tot cas agraïm aquesta actuació per a tota la gent del CE Manresa».

La millora de l´accés al Nou Estadi del Congost ha tingut un pressupost global de 119.537 euros, dividida en tres actuacions.