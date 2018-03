El Nàstic B juvenil guanya en una autèntica bogeria

El Gimnàstic de Manresa B juvenil va obtenir un nou triomf després d'imposar-se per la mínima i en un final trepidant davant de l'Europa B, rival directe per a la permanència. Ambdós equips van disputar un partit molt intens i anivellat. Els bagencs van presentar-se amb tan sols onze jugadors de camp i van aconseguir una treballada victòria. Al descans el marcador era d'empat a 1 gol. A la represa el partit es va animar i no es va decidir fins als darrers 10 minuts. Els jugadors locals van marcar el 2-1 però en la següent jugada l'Europa B va empatar. Els bagencs, un minut més tard, van marcar el 3-2 definitiu.