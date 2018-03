El Nàstic infantil competeix però no té opció amb el poderós Barça

El Gimnàstic de Manresa infantil va plantar cara els primers minuts davant del fort FC Barcelona, fins que al minut 25 un penal va espatllar totes les opcions per puntuar. Els blaugrana van inaugurar el marcador des del punt de penal a la primera meitat i van eixamplar distàncies just abans d'arribar al descans. A la represa els jugadors entrenats per Edu Castilla ho van intentar però no van tenir cap opció davant d'un Barça que va sentenciar amb el tercer gol, i ja a les acaballes el va acabar d'arrodonir amb dos gols més fins al 5-0 final.