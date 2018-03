El PSG vol oblidar la baixa de Neymar i eliminar el Madrid

El Reial Madrid intentarà defensar aquest vespre, a París (20.45 h, TV3 i Antena 3), el triomf per 3-1 que va aconseguir fa tres setmanes en el partit d'anada de vuitens de final, i eliminar així el Paris Saint-Germain de la Lliga de Campions, la taula de salvació dels blancs i també dels francesos. El PSG, que a l'estiu es va gastar 400 milions entre Kylian Mbappé i Neymar, no podrà disposar del brasiler per a un partit decisiu en què el seu tècnic, Unai Emery, apel·la a l'emotivitat.

«És fàcil motivar-los quan arriba un partit així. Jugar amb motivació és important però haurem de jugar amb el cap i sobretot amb cor. Sortirem amb molta motivació. Sé que l'estadi serà el jugador número dotze en un partit així i això és important», va declarar ahir Unai Emery, que també va deixar entreveure la titularitat de l'exmadridista Ángel Di María en el lloc de Neymar: «Està a punt per jugar. Sap el que és jugar a un alt nivell, el que és la Champions».

Respecte a la baixa de Neymar, el seu compatriota Dani Alves va ser contundent: «Tenim dues opcions: seure i plorar o aixecar-nos i classificar-nos. Amb Neymar òbviament som molt més forts però sense ell hi ha altres jugadors. És impossible que no es noti la baixa d'un jugador així però cal aixecar-se i lluitar, com sempre faig». A més, l'exbarcelonista va desvelar un secret: «Vam pactar amb ell veure'ns més enllà en aquesta competició i cada vegada que fem pactes funcionen».

Per la seva part, el tècnic del Reial Madrid, Zinedine Zidane, va explicar que està preparat per a tot el que pugui passar: «El que vull veure és un bon partit de futbol, des del patiment, perquè haurem de patir. Patir i jugar a futbol».

I el capità madridista, Sergio Ramos, va admetre que la competició europea és la carta a la qual s'ho juguen tot aquest curs: «Centrem la temporada a la Champions, així que el marge d'error és mínim i no regalarem res».



Tràmit per al Liverpool

En l'altre partit que es disputa avui, el Liverpool rep el Porto a Anfield (20.45 h, Bein Sports) en un duel intranscendent si no hi ha una sorpresa majúscula, ja que els anglesos van aconseguir un contundent i gairebé defintiu 0-5 en el partit d'anada, gràcies a la letal efectivitat de Sadio Mané, que va anotar un hat-trick.