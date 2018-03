Victòria mínima del CN Minorisa abans de la promoció de permanència

En el darrer partit de la primera fase, i sense res en joc, es van enfrontar el CN Minorisa i el GEiEG, els dos equips que hauran de jugar a partir d'ara la fase de promoció per mantenir la Primera Catalana. Els manresans, teòricament superiors, van trobar més dificultats de les previstes per tal de fer bons els pronòstics i no va ser fins al darrer quart quan van aconseguir marxar en el marcador. I és que els tres primers parcials van acabar amb empat. En el quart i definitiu, l'experiència més gran i la banqueta del CN Minorisa van decantar la balança amb un 5 a 2 que va trencar l'equilibri que hi havia hagut fins llavors.

Pel que fa al CN Minorisa B, ha jugat els darrers dies dos enfrontaments a la Segona Catalana B. A casa contra el CN l'Hospitalet B, derrota manresana per 9 a 13, amb parcials d'1-1, 2-3, 1-4 i 5-5. A la piscna del Reus Ploms, també ensopegada dels de Peirón, en aquest cas per un mínim 7 a 6, amb parcials d'1-1, 3-3, 0-1 i 3-1.