Wiggins titlla de «caça de bruixes» l'acusació de dopatge a l'Sky

El ciclista britànic Bradley Wiggins es va defensar ahir de les acusacions contra ell i el seu equip d'haver consumit substàncies dopants al Tour de França 2012, edició que va guanyar el corredor de l'Sky, i va explicar que tot plegat és una «caça de bruixes». A més, va dir que tindria «més drets» si hagués «assassinat algú».

«En cap moment de la meva carrera hem creuat una línia ètica. Això és una caça de bruixes. L'efecte que això ha generat en la meva família és horrible, no sé com parlar-ne amb els meus fills, és horrible, no ho desitjo a ningú. Crec que no estem en un sistema legal. Tindria més drets si hagués assassinat algú», va dir Wiggins a la BBC.