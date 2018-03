El CAM suma deu medalles en els estatals màster a Salamanca

Deu medalles va ser el premi a la brillant actuació de la representació de l'Avinent CA Manresa en els campionats d'Espanya màster en pista coberta celebrats a Salamanca. Manela Martínez va aconseguir un triplet de medalles; va imposar-se en els 400 llisos W60 amb 1.18.65 i en els 1.500 llisos amb 5.49.40, en els dos casos amb rècords dels campionats; en la final dels 800 llisos va ser segona amb 2.55.22. També tres medalles va aconseguir Lita López. Argent en els 60 llisos W40 amb 8.42, en els 400 llisos amb 1.00.68 i en els 60 tanques amb 9.51.

Dos títols estatals per a Maria Rosa Busquets en guanyar amb autoritat les finals dels 60 llisos i 200 llisos W60 amb 10.01 i 34.16, respectivament. Bronze per a la sallentina Eulàlia Torrescasana en els 400 llisos W45 amb 1.03.47 i sisena en els 200 llisos amb 28.20 (28.07 a semifinals). La cirereta del pastís la va posar el relleu 4x200 format per Lita López, Maria Rosa Busquets, Eulàlia Torrescasana i Silvia Cortés, or en la final W40 amb 1.56.11, que és nou rècord dels campionats.

Del CA Igualada Petromiralles, Paquita Pérez va ser subcampiona en els 800 llisos W50 amb 2.40.12. Josep Maria Lagunas va sedr sisè en pes M40 amb 11,10 m.