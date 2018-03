La Cursa de la Dona s'encamina cap a la repetició de l'èxit de participants

arxiu particular

Deporvillage aporta les samarretes tècniques de la Cursa de la Dona arxiu particular

El Vela Club Fitness i Elena Vers Estudi de Pilates són els organitzadors de la Cursa de la Dona, que diumenge complirà la segona edició. La prova, que té la col·laboració de les regidories de la Dona i d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, pretén ser una «festa en la qual homes i dones comparteixin els valors ètics de l'esport», diu el seu director, Esteve Camps.

Tot i que en principi la cursa està adreçada principalment a atletes femenines, és oberta a tothom. Una de les novetats d'enguany és la creació del dorsal jove (fins a 17 anys) per tal d'incentivar la participació del jovent, amb una classificació infantil i una altra de juvenil. Com l'any passat, la distància que s'ha de recórrer és de poc més de 5 km urbans, amb sortida a les 10 del matí del davant del Vela Club Fitness. Les inscripcions són obertes presencialment al Vela fins dissabte al migdia, i on-line (Facebook) per als participants de fora de Manresa. Les previsions són semblants a les de l'any passat, quan es va superar amb escreix els 600 participants, la majoria dones.

Entre altres cases comercials, la Cursa de la Dona té la col·laboració de Deporvillage, que aporta les samarretes tècniques Mizuno de la prova. Àngel Corcuera, cofundador de Deporvillage, ha explicat que «creiem en la causa d'aquesta cursa i per això no hi hem volgut faltar».

Aquesta segona edició de la Cursa de la Dona inclourà una gran varietat d'activitats paral·leles, tant abans com després de la prova. L'entrega de dorsals, xips i samarretes serà divendres a la tarda i dissabte al matí en una carpa a l'exterior del Vela.