Emery: «És una decepció perdre a vuitens, però no contra el Madrid»

L'entrenador del París Saint-Germain, Unai Emery, ha reconegut que perdre en els vuitens de final de la Champions és una "decepció", però ha assegurat que "perdre contra el Reial Madrid" no ho és després de quedar eliminats al Parc dels Prínceps (1-2).

"El Madrid ha jugat millor i nosaltres no hem aprofitat a fons els 90 minuts. Crec que hem controlat el 40% del partit i el 60% ha estat per al Madrid. La primera part ha estat clau, sobretot els darrers 20 minuts, que hem estat millor i hem tingut aquella oportunitat de Mbappé, però tan bon punt hem començat la segona hem encaixat el gol", ha analitzat Emery,

"Això ha reduït les nostres opcions i l'expulsió de Verratti, també. En l'anada sí vam tenir més possibilitats perquè allà vam jugar de tu a tu", ha valorat.

A més, el tècnic basc no ha volgut respondre quina de les dues eliminacions -Barça o Reial Madrid- li ha fet més mal i ha assegurat "no pensar" en una possible destitució a final de temporada. "Haig d'analitzar el partit. Crec que la diferència és que el Reial Madrid -durant més temps- ha estat millor que nosaltres i punt", ha sentenciat.