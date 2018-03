El Gran Canària perd amb el Lokomotiv en l'inici de quarts

L'Herbalife Gran Canària va començar amb mal peu els quarts de final de l'Eurocup, en perdre a la pista del Lokomotiv Kuban per 79-74. L'equip entrenat per Luis Casimiro va dominar gairebé tot el partit però va encaixar un parcial 16-4 en els últims cinc minuts que va permetre als russos allargar la seva bona ratxa: encara no han perdut en la competició europea i ahir van anunciar el fitxatge de l'exmadridista Jonas Maciulis. L'exmanresà Albert Oliver va anotar 4 punts i va tenir a les mans forçar la pròrroga, però va errar un triple i el Lokomotiv van sentenciar. El següent assalt de la sèrie es disputarà divendres a Las Palmas.