Guardiola: «No és bo que ens comparem amb el Barça»

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, va negar ahir que sigui bona la comparació entre el seu actual equip i el FC Barcelona, que va dirigir entre el 2008 i el 2012 i amb el qual va guanyar 14 títols de 19 de possibles. Per al santpedorenc, per poder equiparar-se als blaugrana haurien de guanyar i ocupar llocs de privilegi durant molts anys.

«No és bo comparar-nos amb el Barça. Aquell equip va dominar els últims 10 anys i nosaltres acabem de guanyar el nostre primer títol», va assegurar Guardiola en roda de premsa en la prèvia del partit de la Lliga de Campions que disputarà avui amb el Basilea suís (20.45 h, beIN Max 1), a qui va derrotar per 0-4 en el partit d'anada. Un triomf que converteix el partit d'aquest vespre gairebé en un tràmit per accedir als quarts de final de la Lliga de Campions.

I precisament arribar lluny a Europa és l'objectiu d'un City que acaba de guanyar la Copa de la Lliga i que té el títol de la Premier League virtualment a la mà, amb 16 punts d'avantatge sobre el Manchester United i 18 sobre el Liverpool. «Som molt a prop. No diré que no guanyarem. Som gairebé en els quarts de final de la Champions i som gairebé campions de la Premier League, però en futbol no hi ha res fet fins que està fet», va advertir ahir Guardiola sobre la possibilitat de guanyar el títol domèstic i lluitar per alçar la Lliga de Campions.



El llaç, 'amagat' a Anglaterra

D'altra banda, Guardiola també va parlar ahir de la polèmica que s'ha desfermat pel fet de lluir un llaç groc al pit durant els partits del Manchester City. El santpedorenc va confirmar ahir que el seguirà portant ben visible en els partits de Lliga de Campions i que, en canvi, a la Premier League el durà sota la jaqueta, més amagat, per evitar una possible sanció de la federació anglesa.

«La FA té unes normes i les aplica. Jo ho entenc», va dir sobre la federació anglesa. «Que jo digui que ho accepto no vol dir que hi estigui d'acord, o que ells tinguin la raó i jo no. Ja ho vaig dir des del primer dia: es vegi o no, el llaç groc sempre hi serà. No acabo d'entendre per què es permet que es vegi a la sala de premsa però no al camp. La situació no canvia: encara hi ha persones a la presó i a l'exili de manera injusta».



Rèplica al president de la FA

El santpedorenc també va replicar al president de la federació anglesa (FA), Martin Glenn, que va comparar portar el llaç groc amb lluir una esvàstica nazi o la simbologia d'Estat Islàmic.

«El senyor Glenn ha demanat perdó, i això està bé. La meva primera impressió, quan el vaig sentir, va ser simplement que no va entendre què és el llaç groc. Va fer un comentari molt diferent del que significa això. El llaç no és sobre la independència. És sobre persones que són a la presó. Estic segur que ara s'entén millor la situació», va dir Guardiola.