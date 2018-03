La històrica reivindicació de millora de l'accés al Nou Estadi ja és un fet

S'ha acabat la pols, el fang, les incomoditats per als usuaris del Nou Estadi del Congost, una instal·lació bàsicament utilitzada pels equips de futbol del CE Manresa i pels clubs que la visiten en les diverses competicions cada cap de setmana. Aquest és un dels equipaments esportius més utilitzats i es calcula que són uns 95.000 usos anuals. La millora del seu accés era una reivindicació de fa molts anys i ara ha vist la llum. L'obra, que es va començar a fer a final de l'any passat, s'emmarca en el pla de xoc de l'espai urbà previst per al 2017.

Ahir, l'alcalde Valentí Junyent, acompanyat del regidor Jordi Ser-racanta i dels directius del CE Manresa, el seu president José Luis Correa, Lluïsa Tulleuda i Josep Piqueres, van presentar in situ el resultat dels treballs de millora que s'hi han fet i que fa uns dies que ja són accessibles.

L'alcalde Valentí Junyent va assegurar que està «molt content d'aquesta millora perquè ja s'havia de dur a terme quan jo era regidor d'Esports, fa uns tres anys, i no va poder ser. La bona feina que està fent el CE Manresa, amb un president que ho dóna tot i més, mereixia una resposta per part de l'Ajuntament; crec, a més, que ha quedat molt bé». Jordi Serracanta recordava que «la feina constant i diària de l'entitat topava amb el mal estat dels seus accessos, tenint en compte els 2.500 usos setmanals. Quan parlava amb la gent del CE Manresa sempre sortia aquesta demanda i ara és una realitat. Aquest mateix any també preveiem millorar els lavabos del camp de futbol, que ja estan molt justos; aquest és un nou compromís amb l'entitat». José Luis Correa admetia que «fa set anys que som al club i des dels primers dies ja es parlava d'aquesta reivindicació, que per circumstàncies no s'ha pogut dur a terme fins ara. El més important és que els objectius es compleixin, tot i que a vegades hem de tenir paciència fins a arribar-hi. En tot cas agraïm aquesta actuació per a la gent del CE Manresa».

La millora de l'accés al Nou Estadi del Congost ha tingut un pressupost global de 119.537 euros, dividida en tres actuacions.



Tres treballs en un

La primera actuació, de 82.644 euros, ha consistit en la pavimentació de l'espai comprès entre la carretera de Sant Joan i l'entrada del públic al camp de futbol, enllaçant amb el tram ja asfaltat darrere dels vestidors, i adequar la xarxa de sanejament que connecta amb el clavegueram per assegurar el correcte desguàs de l'aigua de la pluja. Una segona part, amb un cost de 20.574 euros, ha estat la millora de la vorera que connecta el pont del Congost amb l'inici de l'accés al Nou Estadi, amb la col·locació de pilones per evitar interferències entre els recorreguts de vianants i els dels vehicles. I la tercera actuació, de 16.318 euros, ha tingut com a objectiu l'adequació de l'esplanada situada al darrere del Nou Estadi, a la zona oest, on es pot accedir des del vial que ha estat pavimentat.

Els treballs s'han completat amb el pintat de les places d'estacionament en la zona asfaltada així com un nou enllumenat col·locat a l'accés al Nou Estadi i la nova esplanada de pàrquing (ter-ra degudament compactada).