El Liverpool viu una tornada tranquil·la davant el Porto en un partit sense gols

Sadio Mané (dreta) pugna per la pilota amb Waris Majeed lee smith/reuters

El Liverpool va consumar ahir el seu accés al seu pas a quarts de final de la Lliga de Campions, ronda que no arribava des de la temporada 2008-2009, després d'empatar sense gols a Anfield en la tornada dels vuitens de final davant el Porto. Així, el conjunt britànic va fer bo el resultat de l'anada, quan els homes de Jürgen Klopp van golejar per 0-5 el conjunt portuguès.

Els britànics va gaudir d'un partit plàcid, del tot tranquil després de la golejada a l'estadi Do Dragao de fa tres setmanes. De fet, el seu tècnic ho va aprofitar per donar una mica de descans a alguns dels seus jugadors clau, com el davanter egipci Salah o el central holandès Van Dijk. Klopp va pensar més en el duel contra el Manchester United de dissabte a la Premier.

I el Porto, amb el cap posat en la seva lliga, on és líder, va passar sense pena ni glòria per Anfield i va certificar, per segona temporada consecutiva, la seva eliminació en els vuitens de la màxima competició continental. Una nova demostració que els seus millors anys ja han passat.