Reconeixement als àrbitres de futbol i futbol sala a la Nit de l'Arbitratge

La sisena edició de la Nit de l'Arbitratge va premiar 253 àrbitres i assistents de futbol i futbol sala de Catalunya pels ascensos assolits la temporada passada, i també va atorgar cinc premis especials, en una gala que va tenir lloc a l'auditori de l'hotel NH Collection Barcelona Tower de l'Hospitalet. Entre les distincions, el comitè tècnic d'àrbitres va premiar les persones que fa 50 anys que són al CTA, com Ramon Reñé, molts anys vinculat a la delegació de Manresa, Josep Miquel Masdeu i Plàcid Pérez, i als que en fa 25 (foto), com Daniel Díaz, Antonio Caballero, Santiago Domínguez, Eusebio Fabregat, Enrique Fernández, Antoni Garcia, José Ramón López, Eugenio Martínez, César Moratalla, Raúl Calle, Antonio Amoreti, Francisco Cardosa, Antonio Hidalgo, José Luis Robles, Vicente Sanz, Raúl Sánchez i David Andrés. Altres reconeixements especials van ser per al FC Cerdanyola, el delegat del Sabadell Nord Serafín Yeste, l'entrenador del Bordeta de Lleida Jordi Calvera, i la presidenta del Mas Iglesias de Reus, Erika Molina.