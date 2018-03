Valverde convoca vuit jugadors del primer equip per al duel amb l'Espanyol

El Barça i l'Espanyol disputen aquesta tarda (18.45 h, Barça TV i Tv3) el cinquè derbi de la temporada, aquest cop amb un títol en joc. Després dels dos duels a la lliga i els dos de Copa del Rei, avui blaugrana i blanc-i-blaus disputen la final de la tercera edició de la Supercopa de Catalunya, al Camp d'Esports de Lleida. Un duel en què els dos entrenadors ho aprofitaran per fer jugar els futbolistes menys habituals.

L'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha convocat vuit jugadors del filial per completar la llista de vint. I entre els escollits hi ha dos futbolistes de les nostres comarques: el central manresà Lluís López i el lateral olesà Víctor Gómez. Els jugadors del primer equip blanc-i-blau cridats són: Pau López, Naldo, Jurado, Dídac, Melendo, Javi López, Piatti, Marc Roca, Hermoso, Granero, Sergio Sánchez i Darder.

Al bàndol blaugrana, en canvi, Ernesto Valverde ha fet una convocatòria amb majoria de jugadors del filial, i només vuit del primer equip: Cillessen, Denis Suárez, Dembélé, Paco Alcácer, Digne, André Gomes, Aleix Vidal i Yerry Mina.

La final d'aquest vespre servirà per desfer l'empat que hi ha al palmarès de la competició: el Barça va guanyar la primera Supercopa de Catalunya, a Montilivi, per penals, després d'empatar 1-1. I el curs passat, l'Espanyol va vèncer 0-1 a Tarragona.