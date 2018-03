El Barça s'adjudica la Supercopa de Catalunya en la tanda de penals

El FC Barcelona va guanyar ahir la seva segona Supercopa de Catalunya en tres edicions en superar a la tanda de penals l'Espanyol després de l'empat sense gols al final d'un partit, disputat al Camp d'Esports de Lleida, de perfil baix, amb molt poques ocasions de gol i lluny de la tensió viscuda en els quatre derbis anteriors a la lliga i a la Copa del Rei.

Arribaven empatats en el palmarès el Barça i l'Espanyol, i la tercera edició d'aquesta Supercopa catalana, després de les jugades a Girona i Tarragona, va ser blaugrana. L'Espanyol va tenir més ocasions de gol, més control del joc, amb un equip inicial íntegre del primer equip. Però el Barça, que també va perdonar algun gol durant el temps reglamentari, va acabar guanyant als penals.

El partit va començar boig, amb una clara ocasió de Paco Alcácer, que no va aprofitar l'oportunitat per reivindicar-se. De fet, com en el mà a mà fallat davant Pau López en els primers segons de joc, va estar erràtic tota l'estona. I l'Espa-nyol tampoc no va aprofitar un regal del jugador del filial blaugrana Sergi Palència al minut 7, ja que Piatti va enviar el seu xut al pit de Cillessen, que va ser clau per als blaugrana en el partit.

Piatti, de nou, va perdonar una altra ocasió clara de gol, en enviar als núvols un xut a la línia de gol sense la presència de Cillessen. I també Pau López va estar bé, va agafar ritme per tornar a la titularitat amb la lesió de Diego López, que va perdre el coneixement per un cop davant el Llevant. El català va desviar els xuts d'Aleix Vidal i d'Alcácer en una segona part gairebé sense ocasions.

A la tanda de penals, el protagonisme absolut va ser per a Cillessen, que mai havia aturat un penal a la seva carrera i ahir es va estrenar en el quart llançament de l'Espanyol, de Jurado. El primer dels blanc-i-blaus, de Sergi Darder, va marxar per sobre de la porteria. I per part blaugrana no va fallar ningú: ni Alcácer, ni Palència, ni Yerry Mina, que va marcar el seu primer gol com a blaugrana i ho va celebrar amb un ball, ni Abel Ruiz, un altre membre del filial que va debutar amb el primer equip en partit oficial.



Dues lesions

La mala notícia, per a tots dos equips, van ser les lesions. Una jugada fortuïta en què el blaugrana Denis Suárez es va escapar de diversos defenses va acabar amb una recuperació de l'Espanyol i amb el gallec impactant amb Dídac Vilà, que va ser el primer a sortir del terreny de joc. Denis, que buscava recuperar pes a l'equip, va aguantar una mica més sobre la gespa però va marxar molest al vestidor, amb una lesió a l'adductor de la cama esquerra.