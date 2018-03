La Cursa de la Dona incentiva la participació d'homes diumenge

Ahir es va fer la presentació de la Cursa de la Dona de Manresa, que donarà el tret de sortida als 5 quilòmetres de recorregut diumenge a les deu del matí davant del gimnàs Vela.

En l'acte el regidor d'Esports manresà, Jordi Serracanta, va destacar «la importància del paper dels homes en el suport a les reivindicacions d'igualtat de gènere en la bretxa salarial». Per la seva banda, Esteve Camps, del Vela, va presentar l'activitat, juntament amb la directora de Pilates, Elena Vers, i les instructores Elena Rueda i Mònica Férriz. Confia arribar o superar els 700 participants de l'any passat. Les inscripcions van a bon ritme i es poden fer presencialment o pel Facebook del Vela per 10 euros o 5 per als joves fins a 17 anys.