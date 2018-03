La Milla del Peguera celebrarà aquest diumenge els 90 anys de l'institut

Continuen els actes de celebració del norantè aniversari de l'institut Lluís de Peguera de Manresa i ho fan amb una activitat esportiva al centre de la ciutat diumenge al migdia. Es tracta de la Milla del Peguera, en un recorregut de 1.609 metres, una distància prou reconeguda i mítica en el món de l'atletisme. Es tracta d'una distància perfecta per organitzar una prova participativa entre alumnes, per una banda, i també familiars i altres persones que s'hi vulguin agregar.

La sortida es preveu que sigui a l'altura de l'edifici dels Sindicats, al centre mateix del passeig de Pere III. Primer serà per als alumnes inscrits a l'institut, i al cap d'una estona es donarà la sortida per a la resta de corredors. El Passeig serà el protagonista del recor-regut d'aquesta prova, que no és competitiva. La primera part discorrerà per un lateral en direcció cap al teatre Conservatori, al seu pas per la carretera de Cardona, i es tornarà pel lateral que dóna al teatre Kursaal fins arribar a la porta de l'institut.

La cursa forma part dels actes que s'han fet els darrers mesos per celebrar aquestes nou dècades de l'institut, i una cursa esportiva, ni que el resultat no compti, demostra la implicació del centre amb aquest tipus de disciplina. La inscripció encara es pot fer i és totalment gratuïta. Per tal de formalitzar-la cal entrar a l'adreça moodle.inspeguera.cat. Allà s'hi trobarà un formulari que cal omplir per prendre part a la cursa.